Lluvias dispersas y clima frío a fresco, anuncia Meteorología

Para este lunes, el cielo se presentará mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 14°C.

El martes continuará con condiciones similares: frío a fresco, cielo mayormente cubierto, vientos del sur y lloviznas aisladas, también con mejoría paulatina. Las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C de mínima y 17°C de máxima.

Hacia el miércoles, el panorama mostrará un leve repunte térmico, con una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 21°C. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con vientos del sureste y presencia de niebla en las primeras horas del día.