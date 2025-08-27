Balsa entre Irala y Puerto Libertad sigue varada por demoras en obras del lado argentino

Alberto Almada, representante de la Municipalidad de Domingo Martínez de Irala, confirmó que incluso la Prefectura Naval Argentina ya otorgó la habilitación correspondiente tras la última inspección. “Ahora ya terminó la inspección, los de la Prefectura Argentina cruzaron a nuestro país. En la primera inspección, hace como 22 días, no pasó todo porque faltaban algunas cosas. Ahora ya enviaron a la empresa la habilitación”, explicó.
Lea más: Una embarcación unirá Paraguay con Argentina: ¿Cuánto costará el pasaje?
En el lado paraguayo, las casetas de control, oficinas, sanitarios y espacios para Aduanas y Migraciones ya están listas. Sin embargo, el problema se da en Puerto Libertad debido a que los argentinos recién están en el techado de las casetas. Recién una vez culminados estos trabajos, el servicio podrá comenzar a operar.
Seis meses de espera en el Paraná
La embarcación, de 52 metros de largo por 12 de ancho, con capacidad para transportar 30 vehículos y 130 pasajeros, lleva seis meses anclada en el río Paraná. Este retraso ocasiona pérdidas para la empresa Macuco Eco Aventura, que ya abonó un seguro bilateral anual de 9.000 dólares sin poder explotar aún el servicio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La conexión fluvial entre Alto Paraná y Misiones es un reclamo histórico de más de 30 años. Se espera que la habilitación de la balsa dinamice el comercio, potencie el turismo y facilite el tránsito de residentes y trabajadores de ambas comunidades.
En cuanto a las tarifas, no superarían a las vigentes en el cruce de Presidente Franco-Puerto Yguazú, donde los usuarios abonan G. 50.000 por camionetas y G. 30.000 por automóviles.
Lea también:
Burocracia y falta de infraestructura retrasan nueva conexión fluvial con Argentina
De no surgir nuevos contratiempos, la inauguración oficial sería a finales de este septiembre.