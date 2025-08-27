Balsa entre Irala y Puerto Libertad sigue varada por demoras en obras del lado argentino

DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA. La balsa que unirá a Domingo Martínez de Irala (Paraguay) con Puerto Libertad (Argentina) ya cuenta con todos los permisos necesarios para operar el cruce internacional. Sin embargo, la falta de infraestructura para el área de control en el lado argentino sigue retrasando la puesta en marcha del servicio, que demandó una inversión privada de 3 millones de dólares. Se estima que las obras finalizarían el próximo mes.