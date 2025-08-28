Buscan a mujer y a sus tres hijos, desaparecidos hace 12 días

La disposición fue oficializada mediante el Oficio N° 2469, en prosecución a una investigación por un presunto caso de personas que no regresan a su hogar. El documento fue remitido tanto a la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del comisario general inspector Feliciano Martínez, como al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

De acuerdo con la denuncia presentada por familiares, la mujer y los niños están desaparecidos desde el 16 de agosto de 2025, cuando fueron vistos por última vez en la zona del kilómetro 11 Acaray. La denuncia formal ante el Ministerio Público se realizó recién ayer.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier dato que contribuya a dar con el paradero de la madre y sus hijos sea comunicado a la comisaría más cercana o al sistema 911. También se puede informar directamente a la Unidad Penal N° 1 de Ciudad del Este.

