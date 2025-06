Desaparecidos: nuevo mecanismo permite trabajo articulado, aseguran

El Ministerio del Interior (MI) informó ayer que el presidente Santiago Peña emitió un decreto para la implementación de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La medida es un paso “provisorio y operativo”, mientras en el Congreso se estudia un proyecto de ley, según informaron desde el MI.

Mencionó que se trata de un convenio entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, entre otros, para articular acciones mediante un protocolo en conjunto.

“Es trabajar de forma articulada como una ley de emergencia y ajustar esta ley que requería de ciertos puntos importantes que teníamos hacer y cumplir. En eso estamos. Estábamos haciendo mucho, pero por separado y cada uno llegaba hasta con una estadística que no era viable”, declaró.

Señaló que, antes del convenio, cada institución actuaba de forma independiente y en paralelo, tomando una denuncia nueva o diferente sobre un mismo caso.

Subregistro de casos a causa de “falencia operativa”

Ledesma, asimismo, reconoció que existía una “falencia operativa” que permitía que exista un subregistro de casos no resueltos, pues indicó que la Policía no hacía un seguimiento a las denuncias de desaparición, sino que aguardaba que los familiares actualicen la situación del reportado.

No obstante, resaltó que esa falencia se daba “no porque no queríamos, sino porque no podíamos”, haciendo alusión a que el departamento encargado de las denuncias de desaparición de la Policía no contaba con personal suficiente para realizar un seguimiento en todos los casos.

Agregó que con este nuevo mecanismo cambia la situación porque “en este convenio nos comprometemos todos, se articula. Va una denuncia en una comisaría de Ybyrarobaná y automáticamente ya se coordina con Fiscalía, Niñez, Codeni y Mujer. Todos manejamos una sola denuncia y una sola búsqueda y localización”.

Se restablecerá sistema integrado

Por otra parte, refirió que se reactivará el Sistema Integrado de Información Policial (SIIP), lo que permitirá unificar datos sobre denuncias presentadas sobre un mismo caso, ya sea referentes a desapariciones, abusos, violencia intrafamiliar, entre otros.

La asesora del Ministerio del Interior no supo precisar por qué el SIIP estaba fuera de funcionamiento, aunque mencionó que ello se dio cuando fue a parar bajo jurisdicción de la Policía.

El debate sobre la necesidad de mejorar el sistema de búsqueda y localización de personas surgió luego del presunto feminicidio de la adolescente Fernanda Benítez en Coronel Oviedo, quien había sido reportada en principio como desaparecida.