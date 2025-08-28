ABC en el Este

Piratas del asfalto asaltan camión de empresa de encomiendas en Minga Guazú

MINGA GUAZÚ. Tres a cuatro delincuentes armados interceptaron y atacaron a tiros un camión de la empresa de encomiendas Rysa que se dirigía a Asunción. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 21 de la ruta PY02 de esta ciudad.

28 de agosto de 2025 - 08:30
El camión fue abandonado en una zona descampada en Minga Guazú.
Según datos, Enrique Vera Rodas (51), salió de la sede de la empresa ubicada en Ciudad del Este con destino a la capital del país, cuando fue sorprendido por un automóvil Toyota Allion del que descendieron tres delincuentes armados.

Los asaltantes dispararon contra el furgón y obligaron al chofer a descender y subirse al automóvil de los delincuentes, mientras uno de ellos tomó el control del camión.

Posteriormente, ambos vehículos se desplazaron hacia un camino alternativo, hacia el lado Acaray, donde el camión fue hallado abandonado en una zona despoblada. El rodado presentaba daños en la ventanilla derecha y un impacto de bala en la parte lateral. En su interior quedaron varias cajas de mercaderías, algunas de ellas esparcidas en el suelo. Los bandidos se habrían apoderado de tres cajas que contenían productos electrónicos.

Según el informe policial, la empresa no había notificado a la Policía Nacional sobre la salida del camión, ni se unió al convoy habitual que circula con acompañamiento policial.

Durante el procedimiento se incautó además un aparato inhibidor de señal, utilizado por los delincuentes para bloquear la localización del vehículo, mientras se ejecutaba el robo.

