Cerrarán el Puente de la Amistad el martes: conozca el horario

El bloqueo total del Puente de la Amistad se llevará a cabo entre la 1:00 y las 2:00, para realizar una evaluación del estado el pavimento, así como la instalación de nueva señalización horizontal en toda la extensión del paso internacional.

Representantes de la empresa explicaron que la intervención fue coordinada con las autoridades de Brasil y Paraguay, considerando que el puente internacional es uno de los puntos de mayor tránsito fronterizo de la región.

Un estudio realizado por una universidad brasileña, divulgado ayer jueves, reveló que en promedio 2.713 vehículos cruzan cada hora este punto fronterizo entre Foz de Yguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

El director ejecutivo de EPR Yguazú, Silvio Caldas, detalló que los trabajos incluirán el uso de sensores para analizar el estado de la calzada, que presenta un importante deterioro, según imágenes viralizadas en los últimos días. “Son acciones que garantizarán más seguridad a las miles de personas que cruzan de un país a otro todos los días”, afirmó.

También explicó que el horario de la intervención fue definido para reducir el impacto en el tránsito, ya que el flujo vehicular comienza a intensificarse a partir de las 4:00 de la madrugada.

Durante los trabajos, habrá agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) para orientar a los conductores en el lado brasileño. En tanto que en la cabecera paraguaya, la tarea estará a cargo de la Policía Nacional y personal del Área Naval del Este.

En caso de mal tiempo, la empresa adelantó que los trabajos serían reprogramados para una nueva fecha.