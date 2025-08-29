Funcionario de la Fiscalía es el primer procesado con tobillera electrónica en Alto Paraná

El beneficiario es un auxiliar fiscal comisionado en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). La medida fue otorgada apenas diez días después de que el hombre agrediera brutalmente a su pareja, causándole varias lesiones, como un corte en la frente.

La causa se inició el 17 de agosto, tras una denuncia en la que se constató que la persona era víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su pareja, Alfredo Raúl Vega Torres (32 años), que le ocasionaron múltiples lesiones, entre ellas un corte en la frente. Ante la gravedad de los hechos, se decretó su prisión preventiva.

La agresión ocurrió en un departamento ubicado en el edificio Don Julio, en el barrio San Ignacio de Hernandarias.

La defensa del imputado solicitó la revisión de la medida cautelar y propuso la aplicación de la tobillera electrónica. El juez dio lugar, considerando que la víctima expresó su consentimiento, ratificando un acuerdo de desistimiento.

La decisión fue firmada el pasado miércoles y remitida al Departamento Judicial de la Dirección de Policía de Alto Paraná, para trasladar al procesado a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (OMDEC) de Asunción, donde se procedió a la instalación del dispositivo.

La resolución dispuso: seis meses de monitoreo electrónico; arresto domiciliario en Asunción; prohibición de contacto con la víctima; caución real de G. 200 millones; y cumplimiento estricto de las recomendaciones.

Según los datos, el joven abogado forma parte del cuadro permanente del Ministerio Público como auxiliar contable, pero se encuentra comisionado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).