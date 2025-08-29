Meteorología una jornada fresca a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

Para este viernes, se espera un ambiente fresco a cálido, con el cielo parcialmente nublado y vientos variables que luego soplarán del noreste. En las primeras horas podrían presentarse neblinas. La temperatura máxima alcanzará los 28°C.

Mañana, sábado, iniciará con un amanecer fresco, pero durante la tarde se prevé un clima caluroso, con vientos moderados del noreste y el cielo en su mayor parte parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.

En tanto, el domingo, se anuncia un ambiente cálido, con el cielo de parcialmente nublado a nublado. Los vientos del noreste se mantendrán moderados y no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 21°C de mínima y los 25°C de máxima.