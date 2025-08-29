ABC en el Este

Meteorología una jornada fresca a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. La Dirección de Meteorología anuncia jornadas variables en el clima para este fin de semana en el este del país, con mañanas frescas, tardes calurosas y la probabilidad de lluvias hacia el domingo.

29 de agosto de 2025 - 06:50
Meteorología anuncia una jornada sin lluvias en el este del país.

Para este viernes, se espera un ambiente fresco a cálido, con el cielo parcialmente nublado y vientos variables que luego soplarán del noreste. En las primeras horas podrían presentarse neblinas. La temperatura máxima alcanzará los 28°C.

Mañana, sábado, iniciará con un amanecer fresco, pero durante la tarde se prevé un clima caluroso, con vientos moderados del noreste y el cielo en su mayor parte parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.

En tanto, el domingo, se anuncia un ambiente cálido, con el cielo de parcialmente nublado a nublado. Los vientos del noreste se mantendrán moderados y no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 21°C de mínima y los 25°C de máxima.

