Extienden horario de atención a contribuyentes para mejorar recaudación en Ciudad del Este

Con el objetivo de mejorar la recaudación de la Municipalidad de Ciudad del Este, el horario de atención a los contribuyentes se extendió en todas las dependencias. Con esto se busca, además, optimizar la atención y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía.