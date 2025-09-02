Hospital de Minga Guazú queda sin servicio de rayos X tras avería de aparato médico

El servicio de rayos X del Hospital Distrital de Minga Guazú está suspendido desde hace más de dos semanas a causa de la avería del equipo médico. Los pacientes deben ser derivados a otros centros asistenciales de Ciudad del Este y Presidente Franco para someterse a los estudios. Los principales afectados son niños con cuadros respiratorios que requieren tomografía de tórax.