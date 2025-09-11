Imputan a presunto vendedor de animales silvestres tras rescate de tres guacamayos

El imputado es José Arimatea Garcete Escurra (45), quien enfrenta un proceso penal por la presunta comisión del hecho punible de tráfico de animales silvestres. Fue detenido ayer, en horas de la tarde, sobre la calle Piribebuy, del barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, donde fue sorprendido mientras ofrecía animales silvestres en peligro de extinción a través de redes sociales.

Durante el procedimiento de verificación, personal de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) inspeccionaron un vehículo Toyota Platz, año 2001, color plata, chapa N° CBA 396 Py.

Dentro del rodado, el imputado tenía tres ejemplares de aves silvestres vivas: un guacamayo azul juvenil (Anodorhynchus hyacinthinus) y dos guacamayos rojos pichones (Ara chloropterus). Estas especies están protegidas y en peligro de extinción, conforme a la Resolución N.° 254/2019 del Mades.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Sexta de Presidente Franco, mientras que las aves quedaron bajo resguardo del Centro de Investigaciones de Animales Silvestres de la Itaipú Binacional (CIASI).

La investigación está a cargo del fiscal de Medio Ambiente, Orlando David Quintana. La Fiscalía sostiene que, de acuerdo con los elementos de convicción recabados preliminarmente, el sindicado incurrió en la supuesta comisión del hecho punible de transgresión a la Ley 716/96, en concordancia con la Ley 1160/97.

En atención a la gravedad de los hechos y al marco penal elevado que establece la legislación vigente, la Fiscalía solicitó al Juzgado que decrete la prisión preventiva del imputado, conforme al artículo 242 de la Ley 1286/98. La medida busca garantizar su sometimiento al proceso penal y evitar riesgos procesales.