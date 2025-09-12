Puente de la Integración: Receita Federal asegura que estará lista para operar desde diciembre

Del encuentro participaron los ministros de Hacienda, Fernando Haddad, y de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann; el secretario de la Receita Nacional, Robinson Barreirinhas; además de representantes del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) y de la Receita en Foz de Iguazú.

Lea más: Puente de la Integración: entregan obras complementarias mientras persisten reclamos por la habilitación

Según Verri, las obras en la zona primaria del lado brasileño registran un avance del 75% y la entrega está prevista para el 30 de noviembre, compromiso asumido por el gobernador de Paraná, Carlos Massa Júnior, conocido como Ratinho Júnior.

“Nuestra principal preocupación era garantizar que, una vez concluida la obra, la Receita Federal cuente con el personal técnico necesario para iniciar las operaciones. La respuesta fue positiva”, aseguró en entrevista con Radio Cultura de Foz.

Paralelamente, mantuvo un encuentro con representantes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la Fuerza Nacional y otros organismos de control de fronteras, incluidos Vigilancia Sanitaria y el Ministerio de Agricultura, con el fin de coordinar acciones conjuntas y asegurar el pleno funcionamiento de la aduana desde la entrega de las instalaciones.

En esta etapa inicial, el Puente de la Integración tendrá un flujo de hasta 1.000 camiones diarios, con el objetivo de descongestionar el saturado Puente de la Amistad. Más adelante se evaluará la habilitación para vehículos particulares.

Mientras tanto, si se confirma la habilitación parcial, los camiones deberán atravesar la zona urbana de Presidente Franco, ya que la circunvalación por el puente del río Monday, es decir el acceso rural, recién estará lista en diciembre de 2026 para la habilitación total.

“Salí de Brasilia optimista. Teníamos dudas sobre la cantidad de funcionarios necesarios, pero tanto el ministro Haddad como el secretario Barreirinhas fueron categóricos: si la estructura está lista, la Receita Federal también lo está”, enfatizó Verri.

La puesta en funcionamiento del Puente de la Integración representa una demanda histórica del comercio regional. Empresarios y gremios de Ciudad del Este reclaman su apertura para aliviar la presión sobre el Puente de la Amistad, que concentra hoy todo el tránsito binacional.

Lea también: Preparan pedido conjunto ante cancilleres para apertura parcial del Puente de la Integración

En el lado paraguayo, tanto el acceso urbano como la zona primaria ya están terminados. El lunes, el presidente de la República Santiago Peña encabezó la entrega oficial de las obras del Centro de Frontera a la Dirección de Ingresos Tributarios y a la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que solo se depende del Brasil para la inauguración parcial del paso internacional.