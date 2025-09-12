ABC en el Este

Roban siete cajas con consolas de videojuegos en asalto domiciliario

CIUDAD DEL ESTE. Una gavilla de delincuentes irrumpió en una vivienda del barrio Virgen de Fátima de esta capital departamental y se llevó siete cajas que contenían consolas de PlayStation.

12 de septiembre de 2025 - 12:38
La víctima, identificada como Fidel Benítez (48 años), relató que a las 3:00 escuchó ruidos en el patio y al salir a verificar fue sorprendido por tres delincuentes armados. Acto seguido, lo obligaron a ingresar a una de las habitaciones donde estaban almacenadas las mercaderías.

Los asaltantes se apoderaron de las siete cajas que contenían consolas de videojuegos PlayStation, que pertenecían a un cliente de Benítez y debían ser trasladadas este viernes al Brasil. Tras consumar el robo, los criminales huyeron en un automóvil Toyota Premio, color plateado.

El hecho fue comunicado a la Policía Nacional a través del sistema 911. Al lugar acudieron agentes de la Subcomisaría 2ª de barrio Fátima y del Departamento de Investigación de Delitos, quienes ya iniciaron las pesquisas.

La vivienda cuenta con cámaras de circuito cerrado, cuyas grabaciones fueron solicitadas por los investigadores y podrían ser claves para identificar a los autores del hecho.

