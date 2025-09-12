Roban siete cajas con consolas de videojuegos en asalto domiciliario

La víctima, identificada como Fidel Benítez (48 años), relató que a las 3:00 escuchó ruidos en el patio y al salir a verificar fue sorprendido por tres delincuentes armados. Acto seguido, lo obligaron a ingresar a una de las habitaciones donde estaban almacenadas las mercaderías.

Los asaltantes se apoderaron de las siete cajas que contenían consolas de videojuegos PlayStation, que pertenecían a un cliente de Benítez y debían ser trasladadas este viernes al Brasil. Tras consumar el robo, los criminales huyeron en un automóvil Toyota Premio, color plateado.

El hecho fue comunicado a la Policía Nacional a través del sistema 911. Al lugar acudieron agentes de la Subcomisaría 2ª de barrio Fátima y del Departamento de Investigación de Delitos, quienes ya iniciaron las pesquisas.

La vivienda cuenta con cámaras de circuito cerrado, cuyas grabaciones fueron solicitadas por los investigadores y podrían ser claves para identificar a los autores del hecho.