Sábado caluroso y probable lluvia en el este del país

La Dirección Nacional de Meteorología indica que el día se presentaría con un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que oscilarían entre 28 y 30 °C. Se esperan además cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector noreste, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando.

Lea más: Alerta por tormentas para Asunción y cuatro departamentos

A partir de mañana, domingo 14, podrían presentarse lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. El tiempo se presentaría cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 29 °C.

La inestabilidad podría extenderse durante el lunes 15, combinándose mañanas frescas con días calurosos y lluvias.

