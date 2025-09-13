ABC en el Este

Sábado caluroso y probable lluvia en el este del país

Una jornada calurosa y con probables lluvias se pronostica para este sábado en la zona este del país. La temperatura máxima llegaría a los 30 °C, pese a que en las primeras horas el ambiente se presenta fresco.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 07:38
El fin de semana habrá tiempo inestable en el Este.
La Dirección Nacional de Meteorología indica que el día se presentaría con un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que oscilarían entre 28 y 30 °C. Se esperan además cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector noreste, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando.

A partir de mañana, domingo 14, podrían presentarse lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. El tiempo se presentaría cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 29 °C.

La inestabilidad podría extenderse durante el lunes 15, combinándose mañanas frescas con días calurosos y lluvias.

