Bomberos K122 de Minga Guazú anuncian paro parcial por falta de pagos municipales

MINGA GUAZÚ. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios K122 de Minga Guazú anunció que, desde mañana, cerrará parcialmente su cuartel y solo mantendrá en servicio una ambulancia, debido a la falta de desembolso por parte de la Municipalidad local. La medida fue comunicada a la ciudadanía a través de un comunicado difundido este lunes, en el que los voluntarios explican que la falta de recursos les impide sostener sus operaciones.