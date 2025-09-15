Bomberos K122 de Minga Guazú anuncian paro parcial por falta de pagos municipales

El capitán mayor Arnaldo Maciel, presidente de la Compañía K122, informó que, desde febrero, la comuna no realiza las transferencias. La deuda acumulada sería de unos G. 180 millones.
La situación compromete el pago de salarios de tres funcionarios rentados, el combustible para los móviles y la compra de insumos utilizados en los servicios de emergencia.
“Solo un móvil estaría operando. Mañana vamos a hacer una caravana y una marcha pacífica hasta la Junta Municipal y luego frente a la Municipalidad. Después retornaremos al cuartel y cerraremos los portones de los vehículos grandes”, explicó Maciel.
Según el presidente, incluso el salario de los funcionarios solo pudo cubrirse parcialmente este mes, y ya no cuentan con recursos para el pago de salarios en octubre ni para el alquiler del local.
En su comunicado oficial, los bomberos mencionan que, desde mañana, solo la ambulancia AM-122 quedará operativa, mientras que los móviles de gran porte permanecerán en el cuartel por falta de combustible y mantenimiento. Asimismo, instaron a la ciudadanía a extremar cuidados en esta temporada de incendios forestales y de pastizales, a fin de evitar emergencias que no podrán ser atendidas.
Intentamos comunicarnos con el intendente, Diego Ríos (exYoCreo y actual colorado cartista), pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la queja de los bomberos.