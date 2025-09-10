Bomberos españoles capacitan en lucha contra incendios forestales en Acahay

ACAHAY. Bomberos voluntarios de Valencia, España, realizaron una capacitación básica sobre incendios forestales y uso técnico del fuego en los municipios de Acahay, Juan León Mallorquín e Itá. La formación fue dirigida por el presidente de Bomberos por el Mundo, con sede en Valencia, Teo Javaloyes, y el director del proyecto, Manu Brú.