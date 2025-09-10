Bomberos españoles capacitan en lucha contra incendios forestales en Acahay

La capacitación se centró en el manejo de incendios forestales y el uso técnico del fuego, con el objetivo de fortalecer las habilidades y conocimientos de los bomberos locales. La actividad, que se llevó a cabo en Acahay, Itá y Juan León Mallorquín, estuvo dirigida a miembros del Cuerpo de Bomberos de cada comunidad.
El presidente de Bomberos por el Mundo, con sede en Valencia, Teo Javaloyes, y el director del proyecto, Manu Brú, tuvieron a cargo la instrucción.
El presidente del Cuerpo de Bomberos de Acahay, Gerardo Cabral, resaltó la relevancia de esta capacitación para mejorar la preparación del equipo ante emergencias. Además, agradeció el apoyo del gobierno municipal, encabezado por Aldo Lezcano (Alianza), quien contribuye de manera constante a la formación y adquisición de equipos para los bomberos.
Los instructores españoles anunciaron que regresarán el próximo año a Acahay y otros municipios para continuar con la formación y fortalecer las capacidades de los bomberos, de manera a consolidar el trabajo conjunto en la prevención y combate de incendios forestales.
