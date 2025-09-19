Pobladores de Minga Porã reclaman puente ante riesgo de derrumbe

El pedido por un puente de hormigón sobre el arroyo Limoy lleva 16 años sin respuesta, pese a las reiteradas promesas de las autoridades municipales y departamentales. Entre ellas figuran compromisos asumidos por el intendente Clementino Portillo (PLRA) y, el último, por el gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-cartista).

El vecino Juan Andrés Aguilera recordó que la pasarela de madera fue levantada por los propios habitantes con apoyo de colonos brasileños. Sin embargo, la estructura ya perdió su vida útil y se encuentra al borde del colapso.

El último mantenimiento se realizó hace cinco años y actualmente, debido al avanzado deterioro de los tablones, solo puede utilizarse para el paso de motocicletas.

Ante esta situación, muchos lugareños se ven obligados a recorrer un trayecto mucho más largo para llegar a la colonia Limoy, donde se concentra mayor la actividad económica y educativa del distrito.

Explicaron que con el puente, la distancia es de apenas 3 kilómetros; sin embargo, al realizar el trayecto por el casco urbano de Minga Porã, el recorrido se extiende hasta 16 kilómetros, lo que implica salir a la Ruta Py07.

Impacto en los productores

La situación afecta también a los horticultores de la comunidad, que dependen de esa vía para trasladar su producción. “Usamos mucho ese puente porque es la salida más rápida al asfalto y por ahí sacábamos nuestra producción”, explicó Aguilera.

Manifestación

Cansados de esperar, los pobladores adelantaron que analizan iniciar medidas de protesta, como el bloqueo de la Ruta Py07, hasta obtener una respuesta definitiva.

“Lo que pedimos es algo claro. ¿Se va a hacer o no se va a hacer el puente? ¿En qué fecha? No podemos seguir esperando”, reclamó Aguilera.

Aguilera recordó que el año pasado, el gobernador César Torres prometió hacerse cargo de la obra, pero hasta el momento la comunidad sigue sin respuestas concretas.

Intentamos comunicarnos con el intendente y con el gobernador, pero no atendieron nuestras llamadas ni respondieron nuestras consultas vía mensaje de texto. Estamos abierto en caso de que deseen referirse al reclamo.