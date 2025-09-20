Detienen a argentino acusado de asesinar a un suboficial y a un gomero

PRESIDENTE FRANCO. Agentes de la División Regional N° 1 detuvieron este sábado a un argentino buscado en su país por el homicidio de un suboficial de Infantería y de un gomero vinculado al contrabando de cubiertas. La captura se realizó en Puerto Boca, barrio Tres Fronteras, de esta ciudad.