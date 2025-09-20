Detienen a argentino acusado de asesinar a un suboficial y a un gomero

El detenido fue identificado como Carlos Mendes (50), alias “Cavalo”, quien tenía pendiente una orden de captura emitida por el Juzgado de Eldorado, Misiones, por homicidio doloso.
Según el suboficial principal Marcelo Cristaldo, enlace del Comando Tripartito, este sábado recibieron información sobre la posible localización del forajido, lo que originó en el despliegue de un operativo denominado “Sombra Negra”.
El procedimiento permitió interceptar a Mendes cuando se desplazaba en una motocicleta Honda tipo Enduro, con chapa argentina A225QDE, por un camino vecinal del barrio mencionado, en la zona conocida como Triple Frontera.
De inmediato, el caso fue puesto en conocimiento del agente fiscal de turno, Edgar Delgado, quien solicitó realizar las diligencias migratorias para que el detenido sea expulsado y entregado a las autoridades argentinas. Este procedimiento se concretó esta tarde.
Mendes está acusado de supuestamente asesinar a tiros al suboficial de Infantería Leonardo Mauricio Miñarro y a Silvio “Patrón” Saucedo.
Las pericias balísticas confirmaron que la misma pistola de 9 milímetros utilizada en el asesinato del suboficial Miñarro en diciembre de 2024 también fue empleada en el homicidio de Saucedo en marzo de 2025.