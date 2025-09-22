Detienen a camionero paraguayo con 1.910 kilos de marihuana en la aduana brasileña

FOZ DE YGUAZÚ. Un camionero paraguayo fue detenido en la aduana brasileña, en la cabecera del Puente de la Amistad, cuando intentaba ingresar con casi dos toneladas de marihuana. La droga estaba oculta en un compartimento construido en el techo de la carrocería del camión.