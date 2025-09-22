Detienen a camionero paraguayo con 1.910 kilos de marihuana en la aduana brasileña

Según datos, funcionarios de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, realizaban un control de rutina cuando interceptaron un camión con chapa paraguaya, que ingresó al Brasil desde Ciudad del Este.
Durante el procedimiento, el conductor mostró nerviosismo, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección minuciosa del vehículo. La revisión permitió detectar un compartimento oculto en la parte superior de la carrocería.
Al abrir el compartimento, los agentes hallaron una gran cantidad de fardos de marihuana prensada, que en total alcanzaron 1.910 kilogramos.
El conductor del camión es un paraguayo que fue detenido en flagrancia y trasladado con el vehículo y la carga ilícita, a la sede de la Policía Federal en Foz de Yguazú.
Se expone a varios años de encierro
El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas, cuyo marco penal prevé una máxima de 15 años de cárcel.