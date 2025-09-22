Tras operativo antidrogas en Itakyry, solicitan rebeldía de presunto cabecilla narco

El presunto narco, de 28 años, con nacionalidad paraguaya y brasileña, habría liderado un esquema de producción y distribución de marihuana, incluida la variedad conocida como ICE. La pesquisa se inició a partir de reportes confidenciales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que daban cuenta del funcionamiento de un grupo con fuerte influencia en la zona rural de Itakyry.

El sábado pasado, en la colonia Nueva Conquista, se realizaron allanamientos en dos propiedades vinculadas al sindicado. En una de ellas, utilizada como centro de procesamiento, se decomisaron más de 1.500 kilos de marihuana picada, 14 kilos de marihuana prensada, 1,5 kilos de marihuana tipo ICE, sustancias y precursores químicos, además de equipamientos de laboratorio y maquinaria industrial.

En la residencia del presunto narcotraficante se encontraron armas, municiones, 322 gramos de cocaína, polvo blanco pendiente de análisis, documentos personales y otros indicios relacionados con la red delictiva. Para la Fiscalía, la magnitud de lo incautado confirma el nivel de organización y capacidad operativa del grupo.

El caso fue tipificado por los delitos de elaboración, tenencia sin autorización y comercialización de estupefacientes, además de asociación criminal, en base a la Ley 1340/88, la Ley 7411/2024 y disposiciones del Código Penal.