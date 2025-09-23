Asaltantes prófugos realizan peligrosos disparos al aire en una fiesta de cumpleaños

Los informes indican que los hombres involucrados serían Amancio Ortellado Ortiz, con dos órdenes de captura por robo agravado, y Ramón Samaniego, también con orden de captura por el mismo hecho punible.
En el video, una de las mujeres que se observa sería María Luján Mareco Samaniego, quien debe cumplir arresto domiciliario. En 2023, Mareco Samaniego había sido descubierta incumpliendo la medida cautelar que se le impuso, por lo que, en ese entonces, la jueza de garantías Fátima Burró decidió revocarle la prisión domiciliaria.
Tras la viralización del video, agentes de la Comisaría 4.ª del barrio Pablo Rojas se desplazaron hasta la vivienda, pero no fueron atendidos por el propietario ni por algún responsable del lugar.
Algunos vecinos, quienes prefirieron no identificarse, confirmaron que escucharon varios disparos el domingo a la medianoche, pero no reportaron el hecho al sistema 911.