Asaltantes prófugos realizan peligrosos disparos al aire en una fiesta de cumpleaños

CIUDAD DEL ESTE. Un video que circula en redes sociales muestra a dos supuestos asaltantes efectuando disparos al aire durante una fiesta de cumpleaños en una vivienda del asentamiento Belén, prácticamente desafiando a la Policía Nacional. El hecho ocurrió aproximadamente a la medianoche del domingo, según los datos.