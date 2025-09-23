ABC en el Este

Asaltantes prófugos realizan peligrosos disparos al aire en una fiesta de cumpleaños

CIUDAD DEL ESTE. Un video que circula en redes sociales muestra a dos supuestos asaltantes efectuando disparos al aire durante una fiesta de cumpleaños en una vivienda del asentamiento Belén, prácticamente desafiando a la Policía Nacional. El hecho ocurrió aproximadamente a la medianoche del domingo, según los datos.

23 de septiembre de 2025 - 17:27
En plena fiesta de cumpleaños uno de los presentes realiza varios disparos al aire.
Los informes indican que los hombres involucrados serían Amancio Ortellado Ortiz, con dos órdenes de captura por robo agravado, y Ramón Samaniego, también con orden de captura por el mismo hecho punible.

En el video, una de las mujeres que se observa sería María Luján Mareco Samaniego, quien debe cumplir arresto domiciliario. En 2023, Mareco Samaniego había sido descubierta incumpliendo la medida cautelar que se le impuso, por lo que, en ese entonces, la jueza de garantías Fátima Burró decidió revocarle la prisión domiciliaria.

Tras la viralización del video, agentes de la Comisaría 4.ª del barrio Pablo Rojas se desplazaron hasta la vivienda, pero no fueron atendidos por el propietario ni por algún responsable del lugar.

Algunos vecinos, quienes prefirieron no identificarse, confirmaron que escucharon varios disparos el domingo a la medianoche, pero no reportaron el hecho al sistema 911.

