Eliminan seis hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento en Alto Paraná

ÑACUNDAY. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional destruyeron unas seis hectáreas de plantaciones de supuesta marihuana en etapa de crecimiento. El operativo antidrogas fue ejecutado ayer en la Colonia Mbareté, en el distrito de Ñacunday, al sur del departamento de Alto Paraná.

25 de septiembre de 2025 - 09:17
La plantación de marihuana fue detectada en la frontera con Argentina.
El procedimiento fue realizado en la estancia Copacabana (Reserva Natural), conforme al mandato judicial firmado por el juez Penal de Garantías de Iruña, Miguel Ángel Brítez, en el marco de la causa N°14213/2025.

La comitiva estuvo encabezada por el fiscal de la Unidad Especializada N° 2, Manuel Rojas Rodríguez, acompañado de agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía.

En el establecimiento rural encontraron aproximadamente seis hectáreas de marihuana distribuidas en tres parcelas, además de dos campamentos precarios con enseres varios y una zaranda.

Posteriormente, se procedió a realizar el análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest, que arrojó resultado positivo a marihuana.

El fiscal interviniente dispuso de inmediato el corte y la destrucción total de las evidencias en la zona, como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Por la ubicación estratégica de las parcelas detectadas, cerca del río Paraná, la droga tendría como destino el mercado argentino.

La Fiscalía Especializada informó que continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y someterlos a una investigación penal.

