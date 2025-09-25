Eliminan seis hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento en Alto Paraná

El procedimiento fue realizado en la estancia Copacabana (Reserva Natural), conforme al mandato judicial firmado por el juez Penal de Garantías de Iruña, Miguel Ángel Brítez, en el marco de la causa N°14213/2025.

Lea más: Operación “Nueva Alianza 52”: sacan de circulación casi 600 toneladas de marihuana

La comitiva estuvo encabezada por el fiscal de la Unidad Especializada N° 2, Manuel Rojas Rodríguez, acompañado de agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía.

En el establecimiento rural encontraron aproximadamente seis hectáreas de marihuana distribuidas en tres parcelas, además de dos campamentos precarios con enseres varios y una zaranda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, se procedió a realizar el análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest, que arrojó resultado positivo a marihuana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal interviniente dispuso de inmediato el corte y la destrucción total de las evidencias en la zona, como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Por la ubicación estratégica de las parcelas detectadas, cerca del río Paraná, la droga tendría como destino el mercado argentino.

Lea también: Así es la marihuana ICE, la droga sintética incautada en Itakyry

La Fiscalía Especializada informó que continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y someterlos a una investigación penal.