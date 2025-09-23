Operación “Nueva Alianza 52”: sacan de circulación casi 600 toneladas de marihuana

A seis días del inicio de la operación binacional “Nueva Alianza 52”, las fuerzas antidrogas de Paraguay y Brasil lograron un nuevo golpe estratégico contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la zona de Amambay.

Las tareas se concentraron principalmente en las localidades de Itapopó, Ombú y Cerro Kuatia, donde fueron eliminadas 194 hectáreas de cultivos ilícitos y destruidos 7.900 kilos de marihuana lista para su distribución.

Asimismo, se desmantelaron 66 campamentos utilizados como bases logísticas y de acopio, debilitando de forma directa la infraestructura criminal.

El cálculo total de la droga sacada de circulación asciende a 589 toneladas (582.000 kilos provenientes de los cultivos + 7.900 kilos listos).

Esto representa un perjuicio económico estimado de US$ 17,7 millones en Paraguay y hasta US$ 88,3 millones en Brasil.

La operación, desarrollada bajo la dirección de la fiscal antidrogas Rosana Coronel, cuenta con la participación de efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal del Brasil, y continuará en los próximos días para profundizar los golpes contra la producción y el tráfico de marihuana en la franja fronteriza.