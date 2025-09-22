Así es la marihuana ICE, la droga sintética incautada en Itakyry

Agentes de la Senad realizaron dos allanamientos simultáneos en la Colonia Nueva Conquista de Itakyry y en la zona se incautaron más de tres toneladas de marihuana en distintas presentaciones.

Entre ellas, se encontraron tipo “ICE, picada y prensada, al igual que 35 garrafas de gas butano, maquinaria industrial y elementos químicos que ”evidencian un sistema logístico de producción de Ice de alta calidad", según la institución antidrogas.

Además de lo mencionado, se incautaron de armas de fuego, cocaína y matrículas brasileñas, mientras que fue detenido el brasileño Antonio Carlos Vitoria (52), quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Otro dato que menciona la Secretaría Antidrogas es que el procedimiento evitaría que esta “droga de alto valor” llegue a distintos mercados regionales.

Marihuana ICE: ¿cómo es?

Sobre esta marihuana “ICE” hay distintas informaciones y según las recopilaciones, se trata de un tipo híbrido de la droga que se consigue mediante esta combinación de variedades: “Afghan x Northern Light x Skunk”

Su nombre es Indica Crystal Extreme y corresponde a una variedad con alto contenido de THC y bajo nivel de CBD.

“La ICE es un híbrido de dominancia índica; este linaje le proporciona una composición genética que consiste en un 90% de genética índica y un 10% de sativa”, recopila el sitio Cannaconnection.

La misma página detalla que esta variedad puede desarrollarse tanto en interiores como exteriores y sería la variante “perfecta” para la elaboración de “hachís”.

