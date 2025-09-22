Nacionales

Así es la marihuana ICE, la droga sintética incautada en Itakyry

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desmanteló un sistema de producción de marihuana “ICE” en Itakyry, Alto Paraná. ¿Cómo es la droga incautada? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 16:24

Agentes de la Senad realizaron dos allanamientos simultáneos en la Colonia Nueva Conquista de Itakyry y en la zona se incautaron más de tres toneladas de marihuana en distintas presentaciones.

Entre ellas, se encontraron tipo “ICE, picada y prensada, al igual que 35 garrafas de gas butano, maquinaria industrial y elementos químicos que ”evidencian un sistema logístico de producción de Ice de alta calidad", según la institución antidrogas.

Además de lo mencionado, se incautaron de armas de fuego, cocaína y matrículas brasileñas, mientras que fue detenido el brasileño Antonio Carlos Vitoria (52), quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Otro dato que menciona la Secretaría Antidrogas es que el procedimiento evitaría que esta “droga de alto valor” llegue a distintos mercados regionales.

Marihuana ICE: ¿cómo es?

Sobre esta marihuana “ICE” hay distintas informaciones y según las recopilaciones, se trata de un tipo híbrido de la droga que se consigue mediante esta combinación de variedades: “Afghan x Northern Light x Skunk”

Su nombre es Indica Crystal Extreme y corresponde a una variedad con alto contenido de THC y bajo nivel de CBD.

La ICE es un híbrido de dominancia índica; este linaje le proporciona una composición genética que consiste en un 90% de genética índica y un 10% de sativa”, recopila el sitio Cannaconnection.

La misma página detalla que esta variedad puede desarrollarse tanto en interiores como exteriores y sería la variante “perfecta” para la elaboración de “hachís”.

