Naufragio en el río Paraná: un fallecido y un joven continúa desaparecido

Las víctimas fueron identificadas como Elsio Tomás Acosta Fernández (27 años), cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la orilla brasileña del caudaloso río Paraná, y José Miguel Villalba Báez (20), quien continúa desaparecido.

El sobreviviente, Alfredo Báez Martínez, relató que la embarcación naufragó a las 4:00, aproximadamente, de este jueves, cuando los tres se encontraban cruzando el río en medio de la intensa correntada.

Los jóvenes se dedicaban a la actividad de “paseros”, trasladando mercaderías de contrabando de un lado a otro del cauce hídrico. Tras el naufragio, Báez logró llegar nadando hasta la ribera paraguaya y dar aviso del hecho a los familiares.

El hallazgo del cuerpo de Acosta Fernández fue reportado por la Policía Federal y la Policía Militar de Brasil, en la zona de Foz de Yguazú, frente al barrio Remansito de Ciudad del Este.

Tras esa noticia, los familiares de ambos jóvenes se trasladaron en lancha hacia el lado brasileño y reconocieron el cuerpo de Elsio Tomás.

Tras la denuncia, militares de la Armada Paraguaya, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Foz de Yguazú, continúan con las labores de búsqueda de Villalba Báez, quien permanece desaparecido.