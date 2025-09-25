Veterinario sufre quemaduras graves durante esterilización de instrumentos

La víctima fue identificada como Héctor Ariel Massi Melgarejo (39 años), quien sufrió quemaduras de consideración en el rostro, pecho, abdomen y extremidades, según el informe de la Comisaría 2ª del barrio Ciudad Nueva de esta ciudad.

De acuerdo con la versión de un empleado, el veterinario estaba preparando los instrumentos quirúrgicos para una operación de mascota. En ese proceso de esterilización utilizó alcohol. En un momento dado, en un descuido, encendió un encendedor, lo que generó la explosión del líquido inflamable.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tienen su base a cuadras del lugar, llegaron rápidamente al sitio y lograron controlar las llamas, evitando que el siniestro se extendiera a otras dependencias de la clínica o a negocios aledaños.

Massi Melgarejo fue llevado en un vehículo particular al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, pero sería llevado al Hospital del Quemado.