Devastador incendio en Chovoreca podría quedar impune

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, confirmó que el caso del devastador incendio en zona Chovoreca podría quedar impune. Detalló que el fiscal de la causa meses atrás pidió el sobreseimiento provisional para seguir investigando el hecho, pero un juez de primera instancia emitió el sobreseimiento definitivo.

Los acusados son Hugo Miguel Zelada y Hugo Sebastián Jara, identificados como propietarios de los establecimientos donde se registró el inicio del voraz incendio.

Lea más: A un año de los incendios forestales en Alto Paraguay no hay castigo para responsables

Señaló que la Fiscalía apeló ese fallo, pero el viernes pasado recibió la confirmación de que la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo mediante el cual los dos acusados fueron sobreseídos definitivamente. El Ministerio Público, ese mismo día, presentó un recurso de casación, por lo que ahora la causa va a la Corte Penal.

La titular del Infona señaló que este caso es histórico, pues con análisis técnicos pudieron determinar el punto de inicio del siniestro provocado. El fuego registrado hace un año fue tan devastador que arrasó con muchas hectáreas y bomberos voluntarios trabajaron dos meses para controlarlo. Incluso llegó un avión argentino para apoyar los trabajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caso Chovoreca: Mades impone histórica multa a los responsables del incendio, ¿cuánto deberán pagar?

Goralewsky destacó que desde el Infona impusieron la máxima multa administrativa, pero depende de la Justicia emitir una condena por el incendio provocado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miles de hectáreas incendiadas

Según datos del Infona, este siniestro acabó con más de 77.000 hectáreas. Los bomberos y militares destinados al combate encontraron a numerosos animales muertos durante los trabajos.

El fuego afectó a bosques estables, degradados, pasturas implantadas y pastizales naturales.

Lea más: Chovoreca: propietarios de sectores donde se habría iniciado el fuego siguen sin presentarse en la Fiscalía