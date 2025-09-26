Caso Mbururú: anulan la absolución de uno de los acusados por el brutal ataque en Itakyry

La anulación de la absolución de Ismael Barrios fue resuelta por unanimidad por los magistrados Lilian Benítez Vallejos, Efrén Giménez y Myriam Meza de López, integrantes del Tribunal de Alzada, quienes ordenaron la realización de un nuevo juicio oral y público.

El fiscal Fidel Godoy Florentín había planteado un recurso de apelación especial contra la sentencia emitida el 15 de julio de 2025. Según la resolución de la Cámara, el Tribunal de Sentencia no cumplió con la valoración de todas las pruebas.

Los camaristas señalaron que la absolución se basó casi exclusivamente en el argumento de que Barrios “no fue identificado en el momento de los hechos”. Sin embargo, no analizaron otras pruebas incorporadas en el juicio.

Entre las pruebas mencionadas por el tribunal se encuentran los testimonios de las víctimas que confirman que Barrios lideró el ataque a la propiedad junto con Rafael Esquivel, alias Mbururú, y otras personas. Tampoco tuvieron en cuenta las grabaciones de circuito cerrado.

El Tribunal de Alzada concluyó que estos y otros elementos fueron omitidos, lo que vulneró el principio de valoración conjunta y armónica de las pruebas.

La acusación del Ministerio Público sostiene que Barrios lideró el violento ataque perpetrado en agosto de 2022 en un establecimiento agrícola de la zona de Itakyry, en la colonia Tape Yke. Por el mismo hecho fueron condenadas otras 13 personas, entre ellas Rafael Esquivel, alias Mbururú, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en otro juicio.

Como Barrios estuvo prófugo de la justicia por varios años, fue enjuiciado por separado.

Antecedentes del brutal ataque

Según datos, el brutal ataque ocurrió el 20 de agosto de 2022, alrededor de las 13:00, en el distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná. Ese día, los condenados, entre ellos Ismael Barrios, ingresaron armados con cuchillos, machetes, palos, honditas y otros objetos contundentes en la propiedad de la familia Torrás-Romero.

Los atacantes redujeron violentamente a Pedro Rufino Torras Maldonado, Rosalina Romero de Torras, Francisco Leonardo Torras Romero, Carlos Alberto Torras Maldonado e Inocencio Ramos Ortiz, a quienes agredieron brutalmente.

Tras golpear salvajemente a la familia, los agresores robaron motosierras, desmalezadoras, fumigadoras, machetes y otros implementos agrícolas. Luego, manteniendo a las víctimas como rehenes, incendiaron un tractor Massey Ferguson modelo 290 y plantaciones de Camerún. También mataron y robaron varios animales domésticos.

Durante el ataque criminal, los agresores rompieron puertas, ventanas, vidrios, electrodomésticos y otros bienes. El violento accionar quedó registrado en filmaciones de circuito cerrado y fotografías. A Francisco Leonardo, además, le robaron G. 3 millones, un teléfono iPhone, hojas de cheques, tarjetas de crédito y otros documentos personales que estaban en su vehículo.

Durante el violento episodio, Diego Goncalves intentó abusar sexualmente de una de las víctimas, según el relato que obra en el expediente.