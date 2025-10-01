Detienen a “tortoleros” paraguayos tras robar maletas con rastreo en Foz de Yguazú

En un giro inesperado, tres paraguayos fueron detenidos en Foz de Yguazú tras robar maletas y dinero de un vehículo. La rápida acción policial se facilitó gracias a un dispositivo GPS, conduciendo a la captura en la BR-277.

El hecho ocurrió ayer cuando una mujer, de nacionalidad paraguaya, estacionó su Chevrolet Tracker con chapa paraguaya sobre la calle Bartolomé de Guzmán, en el centro de Foz de Yguazú, para almorzar con unas amigas.

Al regresar, se percató que su vehículo fue violentado y que del interior los delincuentes sustrajeron maletas y dinero en efectivo.

La víctima denunció rápidamente el hurto a la Policía brasileña e informó que una de las maletas contaba con dispositivo de rastreo GPS, lo que permitió a los agentes ubicar rápidamente a los sospechosos sobre la BR-277, en la zona primaria del Puente de la Amistad, cuando intentaban regresar al Paraguay.

Los policías interceptaron un Toyota Ractis plateado, con placas paraguayas, en cuyo interior encontraron las maletas robadas y el dinero sustraído, consistente en dólares, euros y reales, según publica el portal de noticias FOZ Urgente.

Los detenidos fueron identificados como Sandra Carolina Otazo Larrea (28 años), Mathias Eduardo Villagra Alvarenga (22 años) y Reinaldo Andrés Garay Paredes (32 años), todos de nacionalidad paraguaya y con antecedentes en nuestro país por hechos similares.