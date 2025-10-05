Calor intenso este domingo en Ciudad del Este, pero el clima volverá a cambiará desde mañana

El organismo meteorológico advierte que las condiciones de calor extremo podrían generar sensación térmica aún mayor, por lo que recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.
Mañana, lunes, traerá un marcado descenso de la temperatura, con ambiente cálido a fresco, cielo mayormente nublado y vientos variables que rotarán al sur con intensidad moderada.
Se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 17 °C de mínima a 25 °C de máxima.
Para el martes, el tiempo se mantendrá fresco, con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y vientos del sur. La temperatura oscilará entre 15 °C de mínima y 21 °C de máxima, consolidando así el descenso térmico tras el intenso calor del fin de semana.
