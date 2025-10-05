Calor intenso este domingo en Ciudad del Este, pero el clima volverá a cambiará desde mañana

CIUDAD DEL ESTE. La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un domingo de calor intenso y elevada humedad en Ciudad del Este y alrededores. La jornada de este 5 de octubre de 2025 se presenta con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y temperaturas que podrían alcanzar los 35 °C.