Internas en Ciudad del Este: con apatía ANR define rival de Yo Creo

González Vaesken, precandidato del Movimiento Renovación y Unidad Colorada (Lista 10), se impuso con 14.877 votos, seguido por Rubén Azcona (Lista 7, Movimiento Avanzar Colorado) con 1.221 sufragios, mientras que Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4, Movimiento Redención Colorada) cerró en tercer lugar con 199 votos.

González Vaesken contó con el respaldo del oficialismo y de la disidencia colorada, entre ellos el expresidente Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana).

La jornada electoral se desarrolló con apatía, con los 16 locales habilitados por la ANR y sus 300 mesas prácticamente vacías desde tempranas horas. Esta situación se reflejó en la baja concurrencia de votantes y en los resultados finales.

Al ser consultado, González Vaesken aseguró que esperaba este nivel de “tranquilidad”, ya que la interna colorada se presentó de manera atípica. “No me preocupa (la baja participación), es normal. Recordemos que el ganador de esta interna estará al frente solo cinco meses, hasta la elección de 2026, lo que también limita el entusiasmo de los votantes”, indicó.

<b>Escasos votos también en las internas de candidatos únicos</b>

Los partidos y movimientos de candidatos únicos también reportaron una escasa participación. Los postulantes coincidieron en que todo el esfuerzo está resguardado para el próximo 9 de noviembre.

El Partido Patria Soñada, que postula a Celso Miranda, obtuvo 173 votos de 1.325 afiliados; el Partido Ecologista, con Jorge Daniel Romero Lovera, obtuvo 17 votos de 1.098 afiliados; y el movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo), con Daniel Mujica, obtuvo 164 votos de unos 1.200 inscriptos.

Este candidato de la línea de Miguel Prieto es el que está recibiendo el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, que en estas internas decidió no presentar candidaturas.

Daniel P. Mujica, candidato legitimado este domingo por el movimiento Yo Creo, reiteró que su postulación busca dar continuidad a la gestión iniciada por Miguel Prieto.

“Para nosotros, volver a la administración municipal no es simplemente recuperar la intendencia, sino retomar el timón de la institución para terminar este periodo (2021-2026) que fue interrumpido injustamente. Sentimos en las calles el apoyo y cariño de la gente; estamos seguros de que el próximo 9 de noviembre la ciudadanía esteña va a hacer justicia”, manifestó.

Mujica dijo que sectores ciudadanos, gremiales y partidos opositores se están sumando a su candidatura dentro del movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo).