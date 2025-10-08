Destacan unidad diplomática, cultural y de inversiones entre Paraguay y Taiwán

La cónsul general de China Taiwán en Ciudad del Este, Irma Chen, encabezó las celebraciones por el 114º aniversario de la República de China (Taiwán). El acto tuvo una marcada integración cultural, ya que tanto la banda de la Tercera División de Infantería como artistas taiwaneses amenizaron la noche.

Durante la apertura de las celebraciones, la cónsul Irma Chen expuso sobre el crecimiento que tuvo Taiwán en los últimos años y destacó la estrecha relación diplomática y de cooperación con Paraguay.

Taiwán asegura que la cooperación bilateral con Paraguay dio “abundantes frutos”

Chen resaltó que la cultura siempre ha sido una parte muy importante de la historia, por lo que en la celebración se puede apreciar presentaciones de ambos países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, recordó que este año también se celebra el 68º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán. “Paraguay siempre ha sido un aliado muy importante para Taiwán, no solamente porque nos apoya en las organizaciones internacionales, sino también porque aprecia mucho la hermandad”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cónsul afirma que seguirán colaborando en diversos sectores

Chen que pretenden seguir colaborando en los diferentes ámbitos de la educación, la tecnología, la cultura y la salud. Ciudad del Este alberga a una importante comunidad taiwanesa cuya cultura está muy afianzada e integrada en la sociedad. “Combinamos su esfuerzo y fuerza para beneficiar al pueblo local, sobre todo de Ciudad del Este y también de los otros municipios cercanos”, agregó.

Entre las inversiones actuales se destacan la construcción de una universidad politécnica en Central y la inversión en un parque industrial tecnológico, en Alto Paraná.

Se estima que en esta capital departamental están radicados aproximadamente 2.500 taiwaneses de los 4.000 que viven en Paraguay. Algunos son de segunda generación, siendo ya de nacionalidad paraguaya.

“Hay mucha inclusión, mucha apertura, y por eso seguimos aquí trabajando muy unidos, con mucha dinámica, esperanza y compromiso”, finalizó.