Presidente Franco se aplaza en control interno y anuncian interpelación del intendente

El informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI), realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Presidente Franco, calificó como deficiente todos los puntos analizados. Durante el proceso se evaluaron acciones del ejercicio fiscal 2024, pero el resultado se divulgó recientemente.

Las evaluaciones fueron referentes al ambiente de control, control de planificación, control de implementación, control de evaluación y control de mejora, cuyos resultados consolidados se tienen en cuenta para determinar el nivel de madurez del sistema de control interno. Como en todos los ítems obtuvo la calificación 0,00 (Deficiente), el consolidado también fue considerado deficiente.

En la parte conclusiva del informe, la Contraloría refiere que la Municipalidad de Presidente Franco no adjuntó documentos en el Sistema NRM, por lo que obtuvo una valoración de 0 (cero), “lo que evidenció la falta de compromiso en la implementación y efectiva aplicación del SCI, de la máxima autoridad y su equipo directivo”.

Igualmente, señala que las autoridades actuales deben concebir la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) como una forma de accionar del funcionario público para el mejor manejo de los intereses de la institución. En ese sentido, “sin los documentos del Sistema de Control Interno, no es posible garantizar los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus fines”, añade.

Se intentó obtener la versión del intendente Roque Godoy sobre esta calificación, pero no atendió las llamadas. La redacción de este medio permanece abierta a su explicación.

El concejal Hugo Mendoza (ANR) manifestó que este informe confirma lo que viene denunciando en reiteradas ocasiones, incluso con la presentación de acciones concretas tanto ante la Fiscalía como ante la Contraloría.

“Esto demuestra que la administración municipal carece de transparencia, porque desde el momento en que no existe un sistema de control interno, obviamente podemos presumir que hay cosas que no quieren que se transparenten”, afirmó.

En otro momento, resaltó que la Junta Municipal tiene la misión de ser el contralor de la gestión del Ejecutivo, pero lamentó que no cuentan con los votos suficientes para rechazar la rendición del intendente.

“Muchos dirán que es una falta administrativa, pero su incumplimiento deriva automáticamente en una acción que puede considerarse incluso en el ámbito penal. No podemos presumir que esto fue una inocentada. Cuando se trata de control, no se pueden obviar estos procedimientos establecidos por la propia Contraloría General de la República”, aseguró.

Mendoza anunció que planteará un pedido de interpelación al intendente municipal, pues considera que es la acción más inmediata que la Junta Municipal puede impulsar. Como hoy es asueto en este distrito por su aniversario de fundación, ya no podrá incluirse en el orden del día de la sesión de mañana, por lo que el planteamiento se haría mediante minuta verbal.