Impulsan el uso de IA para reforzar la fiscalización aduanera en la frontera

El trabajo se realizó en el marco del convenio Muralla Inteligente, que es una alianza entre Itaipú Binacional, la Receita Federal e Itaipú Parquetec, con el objetivo de fortalecer el control aduanero mediante el uso de tecnologías.

El modelo desarrollado por las investigadoras Bianca Lahm Gomes y Kame Haung Zhu utiliza datos obtenidos a través de las cámaras de la Receita Federal. Esta investigación permitió crear un algoritmo capaz de mapear trayectorias de vehículos en tiempo real e identificar patrones de riesgo en zonas fronterizas.

“El proyecto siempre fue un desafío, pues involucraba conceptos estadísticos complejos para fortalecer el monitoreo aduanero a cargo de la Receita Federal”, explicó Kame Haung Zhu.

El delegado de la Receita Federal, Caio Lira, recordó que, por el Puente de la Amistad, que une la frontera terrestre más transitada de Brasil, circulan diariamente unos 40.000 vehículos entre Paraguay y Brasil, por lo que es esencial el uso de la tecnología.

“Es esencial desarrollar algoritmos que ayuden a seleccionar vehículos y personas con mayor probabilidad de cometer ilícitos. Están creando soluciones que permiten comprender la dinámica de la triple frontera y combatir los delitos transnacionales”, mencionó Lira.

El alto jefe de la Receita Federal mencionó que la inteligencia artificial es una herramienta clave para garantizar la seguridad fronteriza sin afectar la fluidez del comercio y el tránsito.

“Las aduanas ya no pueden depender solo de la observación humana. Incorporar soluciones de IA es fundamental para actuar con precisión, reforzar la soberanía nacional y mantener el equilibrio entre control y agilidad en las fronteras”, finalizó.