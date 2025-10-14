Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido y sin lluvias

Para este martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste, que luego irán variando. Las temperaturas oscilarán entre 15°C de mínima y 28°C de máxima, ofreciendo una jornada agradable.

El miércoles se presentará con un aumento leve de la temperatura, pero con mayor inestabilidad atmosférica. El cielo irá de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 16°C y 29°C.

Para el jueves, el ambiente se mantendrá cálido y mayormente nublado, con vientos del noreste que luego se tornarán variables. Persistirán las lluvias dispersas con posibles tormentas eléctricas, y los registros térmicos se ubicarán entre 21°C de mínima y 26°C de máxima.