16 de octubre de 2025 - 08:03

Operativo en Ciudad del Este en busca de los asesinos del militar Moral

El teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, asesinado el pasado 2 de octubre.
CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva fiscal y policial de Asunción realizó un allanamiento en el marco de las investigaciones por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión. Se presume que uno de los presuntos autores habría llegado hasta la vivienda intervenida, aunque no fue encontrado durante el operativo.

Por ABC Color

El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre la calle 8 del barrio San Antonio de esta capital departamental.

El allanamiento está a cargo del comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

El crimen ocurrió el jueves 2 de octubre, a las 16:12, cuando el teniente coronel Moral Centurión fue asesinado a balazos frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los atacantes, un joven y un adolescente que se desplazaban en una motocicleta, abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron del lugar.

A partir del análisis de las imágenes de circuito cerrado, se identificó al conductor de la motocicleta como Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18), y a su acompañante, un adolescente de 16 años, quien habría efectuado los disparos.

Los intervinientes se retiraron del lugar sin brindar declaraciones a la prensa y, durante todo el procedimiento, intentaron impedir que los comunicadores se acercaran a la vivienda. No hubo detenidos, pero la comitiva se traslada a otro sector para realizar otra intervención.