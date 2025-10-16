Operativo en Ciudad del Este en busca de los asesinos del militar Moral

El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre la calle 8 del barrio San Antonio de esta capital departamental.

El allanamiento está a cargo del comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

El crimen ocurrió el jueves 2 de octubre, a las 16:12, cuando el teniente coronel Moral Centurión fue asesinado a balazos frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los atacantes, un joven y un adolescente que se desplazaban en una motocicleta, abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron del lugar.

A partir del análisis de las imágenes de circuito cerrado, se identificó al conductor de la motocicleta como Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18), y a su acompañante, un adolescente de 16 años, quien habría efectuado los disparos.

Los intervinientes se retiraron del lugar sin brindar declaraciones a la prensa y, durante todo el procedimiento, intentaron impedir que los comunicadores se acercaran a la vivienda. No hubo detenidos, pero la comitiva se traslada a otro sector para realizar otra intervención.