Caso Guillermo Moral: uno de los detenidos es hijo del supuesto financista del asesinato

El joven, quien también habría realizado transferencias a los autores materiales, fue detenido en una vivienda ubicada en el barrio San Rafael, sector II, de esta capital departamental.

La misma vivienda había sido allanada el 16 de octubre pasado, ocasión en que fue detenido Jorge Bogado Guillén, supuesto financista y padre del ahora detenido. Durante el primer operativo también fue detenido Ángel David González Guillén (22), sobrino de Jorge, por realizar transferencias a los presuntos sicarios.

En otra vivienda detuvieron a Elda Sofía Galeano Kleiner y Marcos Antonio Florentín Camacho.

Entre los cinco allanamientos ejecutados hoy, también intervinieron una bodega denominada Tercer Tiempo y la casa de empeños La Familia, de Jorge Guillén, en el barrio Ciudad Nueva, aunque no hallaron evidencias relevantes.

Cuerpo hallado en el río Paraná sería del adolescente

Según los investigadores, uno de los cuerpos hallados anteayer en el río Paraná pertenecería al adolescente de 16 años que habría actuado como sicario, ya que uno de sus tatuajes coincide plenamente.

El cuerpo había sido trasladado a la capital del país, donde, durante la inspección forense, se identificó en el brazo izquierdo un tatuaje del Ojo de la Providencia, que coincide plenamente con el del autor material del crimen.