Cuerpo hallado en río Paraná pertenecería al presunto sicario del militar Moral

El lunes pasado fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas del río Paraná, en la zona de Puerto Irala, luego de que un grupo de pescadores reportara la presencia de un bulto envuelto en una bolsa de arpillera.

Fuentes de ABC Color informaron este miércoles que se habría confirmado que el cuerpo pertenece al adolescente de 16 años sindicado como el autor del asesinato del militar Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre pasado frente a la Facultad de Derecho de la UNA, en el barrio Trinidad de Asunción.

Rogelio Leme Díaz Brítez (18), el otro sicario quien condujo la motocicleta en la que se desplazaron con el adolescente, sigue prófugo.

Lea más: Cuerpo hallado en el río Paraná tiene herida de bala en la cabeza y tatuajes visibles

Datos del primer informe forense

La Fiscalía había informado el lunes pasado que el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza y tatuajes visibles en ambos brazos, según el reporte del médico forense Martín Alfaro, del Ministerio Público.

El especialista había precisado además que el cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 1,80 metros de estatura y que la muerte habría ocurrido hace cerca de dos meses.

El avanzado estado de putrefacción había dificultado las tareas de inspección, aunque se lograron identificar algunas características físicas que facilitaron su reconocimiento, de acuerdo con lo informado entonces por el forense.

El cuerpo presentaba dos tatuajes en los brazos: uno con la imagen de un Niño Ángel con motivos religiosos y otro del Ojo de la Providencia, según el reporte oficial del lunes pasado.