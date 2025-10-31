Condenan a “Pirañita” que se hizo pasar por miembro del PCC para despojar dinero a un turista brasileño

El tribunal colegiado que dictó el fallo condenatorio estuvo integrado por Diego Duarte, Margarita Martínez y Gloria Vera. En tanto que la acusación fue sostenida por el agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti.
Lea más: Detienen a conocido “pirañita” que registra cuatro órdenes de captura
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 16 de febrero de 2024, alrededor de las 14:00 horas, en el interior de un local comercial denominado Imega, ubicado en la galería Vendome, en el microcentro de Ciudad del Este. La víctima fue identificada como Felipe Rafael Witezak.
Antes del hecho, el extranjero se encontraba recorriendo el centro de la ciudad con intenciones de realizar compras, cuando se acercó a Fernando Alexis Olmedo para consultar dónde podía almorzar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El acusado se presentó falsamente como guía de turismo y lo llevó hasta el mencionado centro comercial. Allí, lo hizo ingresar al local Imega, donde se encontraban entre cuatro y cinco hombres que afirmaron ser miembros del PCC y le exigieron la entrega de 7.000 reales.
Tras varias amenazas e insistencias, los agresores obligaron al turista a realizar una transferencia vía PIX por el monto exigido y, además, le sustrajeron 1.000 reales en efectivo. Posteriormente, lo liberaron y el afectado formuló la denuncia ante las autoridades.
Lea también:Ciudad del Este: allanan tienda tras denuncia de coacción y robo a turista brasileño
En el marco de la investigación, Fernando Alexis Olmedo fue identificado y detenido por la Policía. El fiscal Gabriel Segovia Villasanti lo imputó por coacción y, tras el desarrollo del juicio oral, consiguió su condena a seis años de prisión. El ahora sentenciado registra antecedentes por hechos similares.