01 de noviembre de 2025 - 07:34

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en el Este?

El clima se mantedrá inestable este fin de semana.
El clima se mantedrá inestable este fin de semana.

Un fin de semana con tiempo inestable se prevé para el Este del país. Tanto hoy sábado como mañana domingo no se descartan tormentas eléctricas.

El amanecer de este sábado se presenta fresco, con cielo mayormente nublado y vientos variables en Ciudad del Este y alrededores. Durante la jornada, se prevé la incursión de un sistema de tormentas que afectaría gran parte del Alto Paraná, pudiendo dejar acumulados de lluvia entre 60 y 120 mm. Anuncian un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas

Asimismo, no se descartan fenómenos puntualmente importantes. Tras el paso del sistema, se prevé la rotación de los vientos al sector sur y el predominio de un ambiente fresco a cálido, al menos hasta el día lunes.

Para mañana domingo se prevé un día fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 26 °C.