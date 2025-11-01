¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en el Este?

El amanecer de este sábado se presenta fresco, con cielo mayormente nublado y vientos variables en Ciudad del Este y alrededores. Durante la jornada, se prevé la incursión de un sistema de tormentas que afectaría gran parte del Alto Paraná, pudiendo dejar acumulados de lluvia entre 60 y 120 mm. Anuncian un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas

Asimismo, no se descartan fenómenos puntualmente importantes. Tras el paso del sistema, se prevé la rotación de los vientos al sector sur y el predominio de un ambiente fresco a cálido, al menos hasta el día lunes.

Para mañana domingo se prevé un día fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 26 °C.