Retiran marañas de cables en 15 cuadras del microcentro de Ciudad del Este

Las labores se concentraron principalmente en las calles Camilo Recalde, Emiliano R. Fernández, San Blas y Leonardo Ramírez, como parte de un plan que apunta a mejorar la calidad del servicio y reducir la contaminación visual en una de las zonas más transitadas de la capital del Alto Paraná.
Las tareas se realizaron en coordinación con las empresas de telecomunicaciones que alquilan espacio en las columnas, que también hicieron la adecuación subterránea de sus redes.
El retiro de los cables aéreos comenzó en 2022, sobre la avenida Pioneros del Este, desde la Municipalidad hasta la rotonda del Oasis. En 2023, la segunda etapa abarcó las avenidas Monseñor Rodríguez y Adrián Jara, y ahora los trabajos continúan con nuevos tramos dentro del casco céntrico.
El retiro de la maraña de cables contribuye a mejorar la imagen del microcentro y fortalecer la seguridad eléctrica, considerando que exceso de cables aéreos provocaba cortocircuitos.
Durante la jornada, también se reemplazaron 457 metros de conductores de media y baja tensión, además de la instalación de dos transformadores de 100 kVA cada uno. Además de la instalación de luminarias LED sobre las calles Emiliano R. Fernández y Camilo Recalde.
Desde la ANDE aseguraron que estos trabajos buscan reforzar la red eléctrica, reducir interrupciones del servicio y brindar una iluminación más eficiente y segura.