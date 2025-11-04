Meteorología anuncia una jornada inestable en el este del país

Para este martes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, que luego se tornarán variables.

Se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y 32°C de máxima.

El miércoles continuará con condiciones de cielo mayormente nublado, vientos variables que rotarán al sureste y probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas durante gran parte de la jornada. La mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

Para el jueves 6, el pronóstico indica un amanecer fresco, tornándose caluroso por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serán variables y la posibilidad de chaparrones aislados. Las temperaturas variarán entre 19°C y 31°C.

