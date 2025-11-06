Meteorología anuncia un jueves fresco a caluroso y con probabilidad de lluvias

Para este jueves, el amanecer se presenta fresco, con una temperatura mínima de 17 °C, mientras que en horas de la tarde el ambiente será caluroso, alcanzando una máxima de 31 °C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego se tornarán variables. No se descartan chaparrones aislados hacia el final de la jornada.

Para el viernes se prevé un cambio en las condiciones. La jornada comenzará cálida, pero hacia la noche se tornará fresca, con temperaturas entre 19 °C y 28 °C.

El cielo estará mayormente nublado, los vientos soplarán del noreste y rotarán al sur, y se anuncian lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el sábado 8, el ambiente se mantendrá fresco durante todo el día, con una mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C. Se espera un cielo nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas en las primeras horas, mejorando gradualmente hacia la tarde.