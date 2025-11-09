Video: reaparece violento grupo encabezado por Aida Molinas y agrede a líderes y adherentes de Yo Creo

Según videos, los agresores arrojaron botellas a la comitiva encabezada por los líderes de Yo Creo para evitar que ingresaran al colegio electoral.

Lea más: Denuncian a seccionalera cartista por desalojo sin orden judicial en CDE

“Esto es lo que sobra de la vieja política, pero tienen sus días contados. Ahora salieron otra vez porque se les llevó a Itaipú a la mayoría. Les pedí a la gente que retrocediera para evitar confrontaciones; nuestra victoria está cerca y seguimos trabajando pacíficamente con la gente”, aseguró Dani Mujica.

La Policía Nacional intervino rápidamente y estableció un cordón de seguridad para separar a ambos grupos en el acceso al colegio Nuevo Horizonte, ubicado en el Kilómetro 10, lado Acaray, de esta capital departamental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antecedentes de violencia

Aída Molinas Ramírez registra un historial de hechos violentos que se remontan a la época en que el clan Zacarías controlaba la Municipalidad de Ciudad del Este, respaldado por su cercana relación con la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías, esposa del senador Javier Zacarías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Procesan por estafa a exconcejala zacariísta

Durante ese período, Molinas, quien llegó a desempeñarse como funcionaria municipal y concejal, lideraba un grupo de personas, en su mayoría asalariadas por la municipalidad, que protagonizaban agresiones en turba contra dirigentes opositores y periodistas críticos de la administración del clan.