Comerciante repele a tiros un asalto tipo comando en su vivienda en Ciudad del Este

Resultaron víctimas Edgar Ángel Aquino Ramírez (37), comerciante, su pareja Amalia Andrea Rivas Bustamante (34), maquilladora, y su hija de 10 años.
Según el informe policial, los asaltantes ingresaron violentamente al domicilio tras embestir con un vehículo el portón principal. Los delincuentes, quienes se hicieron pasar por supuestos agentes policiales, derribaron la puerta de acceso.
La familia logró refugiarse en su dormitorio y cuando Aquino escuchó que intentaban abrir, efectuó varios disparos intimidatorios para repeler a los asaltantes.
Los atacantes escaparon a bordo de un automóvil, presumiblemente Chevrolet Cruze blanco, sin chapa, cuyo paradero se desconoce.
Además de la comisaría jurisdiccional, tomaron intervinieron agentes del Departamento de Criminalística e Investigaciones de Delitos.