Video: asalto tipo comando en Mariano Roque Alonso

Un asalto tipo comando se registró el miércoles en Mariano Roque Alonso, cuando al menos cinco delincuentes armados interceptaron dos camiones que transportaban notebooks desde el puerto San José con destino a Asunción.

Según el informe policial, los asaltantes se movilizaban en una furgoneta Toyota Voxy de color blanco. En la calle Eusebio Ayala, casi Santa Ana, barrio San Ramón, bloquearon el paso de los camiones, descendieron dos hombres encapuchados y con vestimenta similar a la utilizada por personal policial, y bajo amenazas obligaron a los choferes a descender de los vehículos.

Abandonaron los camiones y llevaron la carga

Los delincuentes se apoderaron de los dos camiones, cargados con aproximadamente nueve pallets de notebooks, pero los abandonaron a pocas cuadras del lugar para llevarse únicamente la mercadería. Testigos del hecho lograron grabar parte del procedimiento.

El comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 10ª Central, confirmó que los autores actuaron con información precisa sobre el traslado de la carga.

“Se presume que manejaban el dato, porque a pocas cuadras de salir del puerto ya interceptaron los vehículos”, señaló.

Investigación en curso

Los investigadores trabajan en el seguimiento de cámaras de seguridad para dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.