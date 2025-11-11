ABC en el Este
Meteorología anuncia una jornada con cielo nublado y sin lluvias

Meteorología anuncia un ambiente nublado y sin lluvias en el este del país.
La Dirección de Meteorología anuncia jornadas con predominio de nubosidad y variaciones en el régimen de vientos para los próximos días en el Este del país.

Este martes, el ambiente se presenta fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que irán rotando al noreste durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C de mínima y 30 °C de máxima.

Para el miércoles, se espera un día cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que más tarde serán variables. Se anuncian lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima, de 26 °C.

El jueves continuará con condiciones similares: ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, además de lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas irán de 20 °C a 26 °C.