Pareja se abstuvo de declarar tras millonaria incautación de reales en el Puente de la Amistad

La fiscala Claudelina Corvalán, a cargo de la investigación, confirmó que existe una presunción de contrabando y ordenó la detención de ambos en la Dirección de Policía de Alto Paraná. “Ellos se abstuvieron de declarar”, enfatizó la representante del Ministerio Público, quien añadió que la situación procesal de los implicados será definida en el transcurso de las próximas horas.

El procedimiento fue realizado anoche por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la zona primaria del citado paso fronterizo, con apoyo de la Armada Paraguaya. Durante el control, verificaron un Kia Sportage, chapa paraguaya AABU 448, cuyo conductor mostró nerviosismo, lo que motivó una inspección más rigurosa.

Al revisar el vehículo, los funcionarios hallaron bolsos con dinero en efectivo ocultos en el compartimiento del auxilio.

Informaron que tanto el dinero como el vehículo quedaron bajo custodia de la DNIT mientras se desarrolla el proceso sumarial administrativo y los actos jurisdiccionales a cargo de la fiscala.

La fiscala Corvalán, quien evitó brindar mayores detalles sobre el procedimiento, señaló que continuarán las diligencias para determinar el origen del dinero incautado del poder de la pareja de brasileños. Aseguró que ayer trabajó hasta altas horas de la noche, pero reconoció que no cuenta con información sobre la procedencia del dinero ni sobre las actividades a las que se dedica la pareja que reside en Itakyry.

De acuerdo con la Ley N.º 1015/97, toda persona que ingrese o salga del país con más de USD 10.000 o su equivalente en otra moneda está obligada a declarar el monto ante la Aduana.