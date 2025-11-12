Detienen a brasileño con 1.600.000 reales en el Puente de la Amistad

Durante la inspección, agentes de la DNIT, con apoyo de la Armada Paraguaya, verificaron el automóvil que intentaba ingresar al país. Según datos, el conductor mostró mucho nerviosismo, lo que derivó en una revisión más exhaustiva del vehículo.

Tras la verificación minuciosa, los funcionarios hallaron bolsos con dinero ocultos en el compartimiento del auxilio de la rueda.

El caso fue comunicado inicialmente al fiscal de turno Luis Trinidad Colmán, quien posteriormente derivó la causa a su colega Claudelina Alicia Corvalán Ocampos, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando N° 3.

La DNIT recordó que, de acuerdo con la Ley N.º 1015/97, toda persona que ingrese o salga del país con más de USD 10.000 o su equivalente en otra moneda debe declarar dicha suma ante la Aduana. Esta gestión puede realizarse previamente mediante la Declaración Electrónica Aduanera de Viajeros (e-DAV).

Otro sonado

En diciembre de 2024, un exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su funcionaria, fueron sorprendidos por agentes de la DNIT del Puente de la Amistad con USD 211.000 sin declarar dentro del vehículo en el que intentaban ingresar al país.