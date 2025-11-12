ABC en el Este
12 de noviembre de 2025 - 07:33

Detienen a brasileño con 1.600.000 reales en el Puente de la Amistad

Los intervinientes hallaron una millonaria suma de dinero en el vehículo del brasileño.
Los intervinientes hallaron una millonaria suma de dinero en el vehículo del brasileño.

CIUDAD DEL ESTE. Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron cerca de 1.600.000 reales (unos USD 300.000) no declarados durante un control rutinario en el Puente de la Amistad. El dinero estaba oculto en un vehículo con chapa paraguaya, conducido por un ciudadano brasileño.

Por ABC Color

Durante la inspección, agentes de la DNIT, con apoyo de la Armada Paraguaya, verificaron el automóvil que intentaba ingresar al país. Según datos, el conductor mostró mucho nerviosismo, lo que derivó en una revisión más exhaustiva del vehículo.

Lea más: Tribunal de apelación confirma juicio contra exsenador Edgardo Kueider por contrabando

Tras la verificación minuciosa, los funcionarios hallaron bolsos con dinero ocultos en el compartimiento del auxilio de la rueda.

El caso fue comunicado inicialmente al fiscal de turno Luis Trinidad Colmán, quien posteriormente derivó la causa a su colega Claudelina Alicia Corvalán Ocampos, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando N° 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La DNIT recordó que, de acuerdo con la Ley N.º 1015/97, toda persona que ingrese o salga del país con más de USD 10.000 o su equivalente en otra moneda debe declarar dicha suma ante la Aduana. Esta gestión puede realizarse previamente mediante la Declaración Electrónica Aduanera de Viajeros (e-DAV).

Lea también: Puente de la Amistad: transportaban 580.508 reales en mototaxi y la Receita Federal incautó la mayor parte

Otro sonado

En diciembre de 2024, un exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su funcionaria, fueron sorprendidos por agentes de la DNIT del Puente de la Amistad con USD 211.000 sin declarar dentro del vehículo en el que intentaban ingresar al país.