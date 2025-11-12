Tres imputados tras apuñalar a un oficial dentro de una comisaría en Itakyry

Los procesados, Óscar Denis Fabián González Meza (23), Aureliano Cardozo Duarte (38) y Luis Pablo Salomoni Giménez (23), enfrentan cargos por lesión grave, resistencia, perturbación de la paz pública, reducción y transgresión a la Ley de Armas. González Meza, además, contaba con una orden de captura vigente por violación a la Ley 1340/88, que reprime el tráfico de drogas, además, en el 2023 se salvó de un caso de sicariato.

Según la investigación, el hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando los sospechosos protagonizaron una persecución y una pelea en una jineteada. Dos de ellos se desplazaban en una BMW X6 XDrive30D blanca, persiguiendo al tercero, quien conducía una Toyota Hilux 2017, también de color blanco.

Uno de los implicados portaba un arma de fuego y otro un cuchillo. Pese a la intervención de los agentes, los hombres continuaron con una conducta violenta, lo que derivó en un forcejeo durante el cual un oficial resultó herido en el abdomen.

Tras el incidente, los uniformados lograron reducir a los tres involucrados e incautaron una pistola, un cuchillo y las dos camionetas utilizadas durante la persecución. Posteriormente se constató que la Toyota Hilux tenía denuncia de robo en Brasil, mientras que la BMW X6 es de origen alemán. Todos los elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.

El agente herido fue trasladado al Hospital de la Fundación Tesãi, en Ciudad del Este, donde permanece internado en observación. El informe del médico forense del Ministerio Público señala que presenta una herida cortante de tres centímetros en el abdomen, además de hematomas en las extremidades inferiores.

El agente fiscal formuló imputación contra los tres detenidos y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los mismos.